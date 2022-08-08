Facebook, Twitch'e rakip olacak platformunu test ediyor

Facebook, Twitch'e rakip olacak platformunu iki yıldır gizlice test ediyor.

Son yıllarda Twitch'in oldukça popüler olmasıyla birçok sosyal medya platformu yeni canlı yayın özelliklerini test etmeye başlamıştı.

Facebook'un çatı şirketi Meta'nın ise Twitch'e rakip olabilecek yeni bir canlı yayın platformunu 2 yıldır test ettiği ortaya çıktı.

"Super" adlı yeni özellik, kullanıcıların reklam geliri elde etmek için etkileşimli canlı yayınlara ev sahipliği yapmasına olanak sağlayacak.

100'den az içerik üreticisiyle test edilen proje, hala erken aşamada olsa da 2020 yılından bu yana test ediliyor.

Meta sözcüsü, Insider'a yaptığı açıklamada, Meta'nın Instagram, Facebook veya sosyal medya devinin şu anda sahip olduğu diğer ürünlerden ayrı olacak siteye içerik üreticilerin doğrudan erişim talep etmesine izin verdiğini söyledi.

Meta, kazançlardan kesinti yapmayacak

İçerik üreticileri bu sistemden kazandıkları gelirin yüzde 100'ünü ellerinde tutabilecek; böylece Meta geçmişte olduğu gibi gelirden çok fazla komisyon kestiğine dair kendisine yöneltilebilecek eleştirilerden kaçınacak.