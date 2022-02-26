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    Facebook, Ukrayna için özel bir operasyon merkezi kurdu

    Facebook, Ukrayna'daki çatışmayı izlemek için özel bir operasyon merkezi kurduğunu duyurdu.
    • REUTERS
    • 26.02.2022 - 10:37
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    Facebook, Ukrayna için özel bir operasyon merkezi kurdu

    Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Facebook, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini yakından takip etmek için yeni bir operasyon merkezi kurduğunu açıkladı.

    Şirket, bu kapsamda Ukrayna'daki kullanıcılar için profil kilitleme özelliğini aktif ettiklerini açıkladı.

    GÜVENLİK İÇİN PROFİLLER KİLİTLENEBİLECEK

    Facebook'un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher; Ukrayna'daki kullanıcıların, profillerini tek bir tıklamayla kilitleyebileceğini söyledi.

    Böylece kilitli profillerin profil fotoğrafları veya paylaşımları dışarıdan görülemeyecek.

    facebook

    Profil kilitleme işlemi gerçekleştiğinde, hesaptaki herkese açık gönderilerin gizliliği, sadece arkadaşlar olarak değişiyor.

    Ziyaretçiler, hesabın hakkında bölümünün yalnızca bir kısmını görebiliyor. Ancak kullanıcıların arkadaşları gönderileri, hikayeleri, kapak ve profil fotoğrafını görebiliyor.


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