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    Facebook ve Instagram için uçtan uca şifreleme 2023'e ertelendi

    Meta (Facebook), Instagram ve Facebook için "Uçtan Uca Şifreli Mesajlaşma" özelliğinin 2023 yılına ertelendiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 12:07
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    Facebook ve Instagram için uçtan uca şifreleme 2023'e ertelendi

    WhatsApp, 2014 yılında Facebook'a satılmış ve 2016 yılında uçtan uca şifreleme teknolojisi kullanmaya başlamıştı.

    Bu teknoloji sayesinde WhatsApp mesajları, hem şirket tarafından hem de diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemiyor. (En azından biz öyle biliyoruz.)

    Adını Meta olarak değiştiren Facebook, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğiğini Facebook ve Instagram uygulamalarına da getireceğini duyurmuştu.

    2023'E ERTELENDİ

    Facebook'un güvenlik şefi Antigone Davis, Facebook Messenger ve Instagram'da varsayılan uçtan uca şifreli mesajlaşma özelliğinin 2023'e ertelendiğini açıkladı.

    Davis, Facebook'un bu özelliği başlangıçta 2022'ye kadar tamamlamak istediğini, ancak bunu olabildiğince doğru yapmak için daha fazla zaman gerektiğini söyledi.

    facebook insta

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