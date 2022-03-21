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    Facebook, yanıltıcı kripto para reklamlarını engellemiyor

    Avustralya'da açılan bir davada Facebook, platformdaki yanıltıcı kripto para reklamlarını önlememekle suçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 10:43
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    Facebook, yanıltıcı kripto para reklamlarını engellemiyor

    Son zamanlarda kripto paralar oldukça popüler ve özellikle sosyal medyada bununla ilgili birçok reklam yayınlanıyor. Ancak bazı kötü niyetli kişiler, yanıltıcı reklamlarla yatırımcıları tuzağa çekmeye çalışıyor.

    Facebook'un ana şirketi Meta, Avustralya'da kripto para dolandırıcılığını teşvik eden reklamların gösterilmesini engelleyememekle suçlanıyor.

    Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC); şirketin yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı reklamları yasaklayan yasaları çiğnediğini söylüyor.

    ÜNLÜLERİN GÖRÜNTÜLERİ KULLANILIYOR

    Rapora göre; ünlüleri, politikacıları ve televizyon sunucularını gösteren ve çeşitli dolandırıcılık amaçlı para kazanma planlarını teşvik eden birden fazla reklam yayınlanıyor.  Ancak reklamdaki kişilerin hiçbirinin bu rekamlardan haberi bile yok.

    Facebook ise, söz konusu reklamların platformda yayınlanmasına karşı hiçbir önlem almamakla suçlanıyor.

    facebook

    Davaya yanıt olarak Meta, bu reklamlara platformda kasten izin verilmesi fikrini kesinlikli reddettiğini ve "Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu" ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.


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