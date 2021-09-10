Facebook'un akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories tanıtıldı

Sosyal medya devi Facebook ve gözlük sektörü liderlerinden Ray-Ban, yeni akıllı gözlüklerini görücüye çıkardı.

Sosyal medya devi Facebook, Ray-Ban ortaklığında geliştirdiği "Ray-Ban Stories" isimli akıllı gözlüklerinin tanıtımını yaptı.

Ray-Ban Stories; kullanıcılara fotoğraf ve video çekmek, maceralarını paylaşmak ve müzik dinlemek veya telefon görüşmeleri yapmak için yeni bir yol sunuyor.

Facebook'un, gözlük devi EssilorLuxottica ile ortak geliştirdiği Ray-Ban Stories'in fiyatı 299 ABD dolarından başlıyor ve çevrimiçi olarak 20 farklı model içerisinden seçim yapılabiliyor.

Gözlük, ABD'nin yanı sıra Avustralya, Kanada, İrlanda, İtalya ve İngiltere'deki perakende mağazalarından da satın alınabilecek.

RAY-BAN STORIES ÖZELLİKLERİ

Ray-Ban Stories akıllı gözlükleri, kullanıcının birinci şahıs bakış açısıyla görüntü ve video çekmesini sağlayan çift 5 MP kameraya sahip. Kullanıcılar, çekim düğmesini kullanarak veya Facebook Assistant sesli komutlarıyla eller serbest olarak fotoğraf ve 30 saniyeye kadar video çekebiliyor.

Gözlükte ayrıca dahili olarak bulunan kulaklıkların yanı sıra, aramalar ve videolar için ses ve ses iletimi sağlayan üç mikrofonlu bir ses düzeni bulunuyor.

Facebook, aramalarda arka plan sesinin neredeyse sıfıra indirildiğini ve bu sayede temiz bir görüşme yapmanın mümkün olduğunu iddia ediyor.

Ray-Ban Stories, yeni Facebook View uygulamasıyla eşleşerek kullanıcıların hikayelerini ve anılarını arkadaşları ve sosyal medya takipçileriyle sorunsuz bir şekilde paylaşmasını sağlıyor.

iOS ve Android'deki Facebook View uygulaması, akıllı gözlüklerde çekilen fotoğraf veya videoları Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok ve Snapchat gibi sosyal platformlarına aktarabiliyor.

Son olarak daha önceki sızıntılar, Facebook'un akıllı gözlüğünde artırılmış gerçeklik teknolojisinin de bulunacağını söylüyordu. Ancak tanıtılan gözlükte söz konusu teknolojiye yer verilmedi.