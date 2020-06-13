Facebook’un akıllı gözlük projesine ait yeni detaylar sosyal medya devinin yaptığı patent başvurusu sonrası ortaya çıktı.

Son zamanlada bazı teknoloji şirketlerinin akıllı gözlükler izerinde çalıştığı biliniyor. Örneğin Apple'ın bu gözlükler üzerinde çalıştığı bilinse de henüz yeni teknoloji için fazla bir detay yok.

Akıllı gözlük geliştiren şirketlerden bir tanesi de sosyal medya devi Facebook. Facebook’un bir süredir sır gibi sakladığı projeye ait detaylar yapılan patent başvurusu sonrası ortaya çıktı.

DERİNLİK VE MESAFE ÖLÇECEK

Facebook Glass ismiyle gelecek gözlüklerin patentinde, gözlüklerin derinlik ve mesafeyi ölçebilmek için kullanacağı yöntemler yer alıyor.



Söz konusu patente göre Facebook, derinlik ve mesafe ölçümü için kamerayı ve lens üzerindeki dalga kılavuzlarını kullanıyor.

APPLE DA KENDİ GÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRİYOR

Apple tahminleri söz konusu olduğunda oldukça başarılı işlere imza atan analist Ming-Chi Kuo, artırılmış gerçekliğe sahip Apple gözlüklerinin 2022'de satışa çıkacağını söylüyor.

Kuo ayrıca, Apple'ın gözlükler için çalıştığı bir şirketin tedarik zinciri bilgileri aracılığıyla bu bilgiyi doğruladığını belirtiyor.

İddialara göre Apple'ın yeni akıllı gözlüğünün üzerinde herhangi bir işlemci veya grafik birimi bulunmayacak. Gözlükler, tamamen iPhone veya iPad'lere bağlı bir şekilde çalışacak.

Gözlüklerin üzerinde ise nereye baktığınızı tespit edebilen bir kamera yer alacak.

Ayrıca Apple, bu gözlükleri ayrı bir cihaz olarak değil, iPhone aksesuarı olarak satışa çıkaracak.