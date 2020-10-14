Facebook'un aktif kullanıcı sayısı 2,7 milyara yükseldi

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, aktif kullanıcı sayısını 2,7 milyara çıkararak yeni bir rekor daha kırdı.

4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, ilk olarak yalnızca Harvard öğrencileri için kurulsa da daha sonra ABD geneline, buradan da tüm dünyaya yayıldı.

Ekim 2012 itibarıyla tüm dünyada 1 milyar kullanıcıya ulaşan ilk platform olan Facebook, 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 2,7 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Söz konusu veriler, bir ay içerisinde platforma giriş yapan kullanıcı sayısı hesaplanarak elde edildi.

Mobil kullanımı da oldukça yaygın olan Facebook’un Messenger uygulaması da güncel olarak 1,3 milyar aktif kullanıcıya sahip.

3 MİLYARDAN FAZLA İNSAN FACEBOOK ÜRÜNLERİNİ KULLANIYOR

3,14 milyar insanın Facebook’un temel ürünlerinden olan WhatsApp, Instagram veya Messenger’dan en az birini kullandığı kayıtlara geçti.





TÜRKİYE 12.SIRADA

Dünya üzerinde en fazla Facebook kullanıcısına sahip ilk 10 ülke ise; Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Meksika, Filipinler, Vietnam, Tayland, Mısır ve Bangladeş oldu. Türkiye ise listenin 12. sırasında yer aldı.