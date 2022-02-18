Euro
15.48
0.16%
Dolar
13.64
0.45%
Altın
832.26
0.37%
Borsa
2012
0.09%
Bitcoin
546.417
-4.97%
BTXN Coin
38.17
1.08%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Facebook'un çatı şirketi Meta, en değerli 10 şirket listesinden çıktı

    Facebook'un çatı şirketi Meta hisseleri, günlük kullanıcı sayısındaki düşüş ve gelir artışında yavaşlama beklentisi nedeniyle düşmüştü. Bu durum, şirketi "en değerli 10 şirket" listesinden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Facebook'un çatı şirketi Meta, en değerli 10 şirket listesinden çıktı

    Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla boğuşan ve adını Meta olarak değiştiren Facebok, kullanıcı kaybetmeye başladı.

    Facebook'un çatı şirketi Meta hisseleri, sosyal medya şirketinin günlük kullanıcı sayısındaki düşüş ve gelecek çeyrekte gelir artışında yavaşlama beklentisini açıklamasıyla şubat başında aniden yüzde 20 değer kaybetmişti.

    İLK KEZ DÜŞÜŞ YAŞANDI

    Facebook'un aktif günlük kullanıcı sayısı, 1.930 milyardan 1.929 milyara gerileyerek ilk kez bir önceki çeyreğin gerisinde kaldı.

    Facebook un çatı şirketi Meta, en değerli 10 şirket listesinden çıktı #1

    ARTIK EN DEĞERLİ 10 ŞİRKET ARASINDA DEĞİL

    Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısının ilk kez gerilediğini duyurmasının ardından düşmeye başlayan hisseler, o zamandan bu yana yüzde 40 değer kaybetti.

    Meta, dünyanın en değerli 10 şirketinden biri olarak gösterilirken kullanıcı sayısının düşmesiyle birlikte bu listedeki yerini kaybetti. Meta’nın yerini Çin merkezli Tencent aldı.

    Bloomberg’in verilerine göre Meta, 565 milyar dolar ile dünyanın en değerli 11’inci şirketi konumunda. Öte yandan şirket, yalnızca 5 ay önce altıncı sıradaydı.

    Listenin birinci sırasında 2.8 trilyon dolar piyasa değerine sahip Apple, ikinci sırada ise 2.2 trilyon dolarlık Microsoft yer alıyor. Alphabet, Amazon ve Tesla da sırasıyla dört, beş ve altıncı sıralarda konumlanıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Tarkan'ın 'Geççek' şarkı sözleri kime ait, kim yazdı?
    Medya

    Tarkan'ın 'Geççek' şarkı sözleri kime ait, kim yazdı?

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    BioNTech'in takviye dozu 12-15 yaş için değerlendirmede
    Sağlık

    BioNTech'in takviye dozu 12-15 yaş için değerlendirmede

    Görüş Bildir