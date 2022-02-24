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    Facebook'un değer kaybı 500 milyar doları buldu

    Metaverse planları doğrultusunda ismini Meta olarak değiştiren Facebook, 500 milyar dolara yakın bir piyasa değeri kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 10:05
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    Facebook'un değer kaybı 500 milyar doları buldu

    Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla boğuşan ve adını Meta olarak değiştiren Facebok, kullanıcı kaybetmeye başladı.

    Facebook'un çatı şirketi Meta hisseleri, sosyal medya şirketinin günlük kullanıcı sayısındaki düşüş ve gelecek çeyrekte gelir artışında yavaşlama beklentisini açıklamasıyla şubat başında aniden yüzde 20 değer kaybetmişti.

    500 MİLYAR DOLAR DEĞER KAYBETTİ

    Facebook’un isim değişikliği ile beraber 500 milyar dolar piyasa değeri kaybettiği ortaya çıktı.

    Sahip olduğu değer ile dünyanın en büyük altıncı şirketi konumunda olan Facebook'un çatı şirketi Meta, yaşanan değer kaybı sebebiyle 11.sıraya gerilemişti.

    Facebook un değer kaybı 500 milyar doları buldu #1

    DEĞER KAYBINDA APPLE'IN ROLÜ BÜYÜK

    Apple’ın iOS 14 için tanıtılan ve kullanıcıların hedefli reklamları devre dışı bırakmasını sağlayan yeni özellikler, Meta'nın reklam gelirine büyük darbe vurdu.

    Apple'a benzer şekilde, Google'da izleme teknolojilerini engelleyecek Privacy Sandbox özelliğini kullanıma sunacak. Bu da Meta'ya bir darbe daha indirecek.

    Bloomberg’in verilerine göre Meta, 565 milyar dolar ile dünyanın en değerli 11’inci şirketi konumunda. Öte yandan şirket, yalnızca 5 ay önce altıncı sıradaydı.

    Listenin birinci sırasında 2.8 trilyon dolar piyasa değerine sahip Apple, ikinci sırada ise 2.2 trilyon dolarlık Microsoft yer alıyor. Alphabet, Amazon ve Tesla da sırasıyla dört, beş ve altıncı sıralarda konumlanıyor.


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