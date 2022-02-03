Facebook'un günlük kullanıcı sayısı düşünce, Meta hisseleri çakıldı

Facebook'un çatı şirketi Meta hisseleri, günlük kullanıcı sayısındaki düşüş ve gelir artışında yavaşlama beklentisi nedeniyle yüzde 20 değer kaybetti.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla boğuşan ve adını Meta olarak değiştiren Facebok, kullanıcı kaybetmeye başladı.

Facebook'un çatı şirketi Meta hisseleri, sosyal medya şirketinin günlük kullanıcı sayısındaki düşüş ve gelecek çeyrekte gelir artışında yavaşlama beklentisini açıklamasıyla yüzde 20 değer kaybetti.

Şirket, bu duruma Apple'ın cihazların gizlilik ayarlarında yaptığı değişikliklerin ve TikTok gibi rakiplerin artmasının neden olduğunu açıkladı.

İLK KEZ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Facebook'un aktif günlük kullanıcı sayısı, 1.930 milyardan 1.929 milyara gerileyerek ilk kez bir önceki çeyreğin gerisinde kaldı.

Piyasalar kapandıktan sonra gerçekleştirilen işlemlerde Meta hisselerinde yaşanan düşüşle şirketin piyasa değerinde 200 milyar dolar düşüş yaşandı.

Twitter, Snap ve Pinterest gibi sosyal medya şirketlerinin piyasa değerlerinde de 15 milyar dolar düşüş kaydedildi.



