Facebook'un, Instagram kullanıcılarını kamerayla izlediği iddia edildi

San Francisco'daki bir mahkemeye sunulan şikayette, Facebook'un Instagram kullanıcılarını kamera üzerinden izlediği belirtildi.

Son yıllarda birçok gizlilik skandalıyla anılan ve açılan davalarda milyon dolarlık cezalar ödemek zorunda kalan sosyal medya devi Facebook, bu sefer de Instagram'daki gizlilik sorunlarıyla gündemde.

ABD'nin San Francisco şehrinde yaşayan Instagram kullanıcısı Brittany Conditi, Instagram üzerinden izlendiğini iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu.

San Francisco'daki federal mahkemeye şikayette bulunan Conditi, telefonun kamerasından izlendiğini söyledi.

KAMERADAN VERİ TOPLANIYOR İDDİASI

Facebook'un amacının kullanıcılar hakkında veri toplamak olduğunu öne süren kullanıcı, telefonun kamerasından verilerin toplandığını iddia ediyor.

Mahkemeye sunulan şikayete göre Facebook ve Imstagram, elde ettiği kullanıcı verilerini hem pazar araştırmaları için hem de reklam amaçlı kullanıyor. Facebook ise söz konusu suçlamalar hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.

Geçtiğimiz aylarda açılan başka bir davada ise Facebook, yüz tanıma teknolojisini kullanarak 100 milyondan fazla Instagram kullanıcısının biyometrik verilerini çalmakla suçlanmıştı.