Dolar
7.5555
0.1166%
Euro
8.9623
0.0938%
Altın
1950.56
0.3276%
Borsa
1111.96
0.117%
G. Altın
473.93
0.468%
Bitcoin
82990.94
0.4052%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Facebook'un, Instagram kullanıcılarını kamerayla izlediği iddia edildi

    San Francisco'daki bir mahkemeye sunulan şikayette, Facebook'un Instagram kullanıcılarını kamera üzerinden izlediği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 10:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Facebook'un, Instagram kullanıcılarını kamerayla izlediği iddia edildi

    Son yıllarda birçok gizlilik skandalıyla anılan ve açılan davalarda milyon dolarlık cezalar ödemek zorunda kalan sosyal medya devi Facebook, bu sefer de Instagram'daki gizlilik sorunlarıyla gündemde.

    ABD'nin San Francisco şehrinde yaşayan Instagram kullanıcısı Brittany Conditi, Instagram üzerinden izlendiğini iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu.

    San Francisco'daki federal mahkemeye şikayette bulunan Conditi, telefonun kamerasından izlendiğini söyledi.

    KAMERADAN VERİ TOPLANIYOR İDDİASI

    Facebook'un amacının kullanıcılar hakkında veri toplamak olduğunu öne süren kullanıcı, telefonun kamerasından verilerin toplandığını iddia ediyor.

    nvidia

    Mahkemeye sunulan şikayete göre Facebook ve Imstagram, elde ettiği kullanıcı verilerini hem pazar araştırmaları için hem de reklam amaçlı kullanıyor. Facebook ise söz konusu suçlamalar hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.

    Geçtiğimiz aylarda açılan başka bir davada ise Facebook, yüz tanıma teknolojisini kullanarak 100 milyondan fazla Instagram kullanıcısının biyometrik verilerini çalmakla suçlanmıştı.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir