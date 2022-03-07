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    Facebook'un Rusya'da engellenmesinin maliyeti belli oldu

    Sosyal medya devinin, 66 milyon kullanıcıya sahip olduğu Rusya'da uğrayacağı zararın hesaplaması yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.03.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:26
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    Facebook'un Rusya'da engellenmesinin maliyeti belli oldu

    Rusya, geçtiğimiz günlerde Facebook'u yasakladı.

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Facebook’ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığını belirtmişti.

    Ukrayna savaşı döneminde Facebook’un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

    RUSYA'DAKİ KULLANICI SAYISI

    Forbes, Rusya'da engellemeyle karşılaşan ABD merkezli sosyal medya platformunun yaşayacağı maddi kaybı hesapladı.

    Statista'ya göre Facebook'un Rusya'da yaklaşık 66 milyon kullanıcısı var. Facebook'un son yıllık raporuna göre, platform, geçen yıl Avrupa'da kullanıcı başına 19,68 dolar kazandı.

    YASAĞIN GÜNLÜK MALİYETİ 3,6 MİLYON DOLAR

    Rusya'nın yasak kararının Facebook'a günde yaklaşık 3,6 milyon dolara mal olacağı, yıllık ise bu zararın 1,3 milyar doları bulacağı kaydedildi.

    Söz konusu kaybın, 2021 yılında 117,9 milyar dolar kazanan Meta'nın gelirinin sadece yüzde 1'inden biraz fazlasını temsil ettiğine dikkat çekildi.

    Facebook un Rusya da engellenmesinin maliyeti belli oldu #1


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