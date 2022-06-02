Facebook'un üst düzey yöneticisi görevi bırakıyor

Facebook'un dünya devi olmasına önemli katkılar sağlayan Sheryl Sandberg, görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Adını Meta olarak değiştirerek yeni bir başlangıç yapan Facebook, son zamanlarda yönetimdeki krizlerle boğuşuyor.

Facebook’un kuruluş aşamasında Mark Zuckerberg’e destek olan ve şirketin hızlı büyümesinde kritik bir rol oynayan Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sheryl Sandberg, görevinden ayrılıyor.

Hayır işlerine daha çok zaman ayıracak

14 yıl boyunca şirkette çalışan 52 yaşındaki Sandberg, aile ve hayır işlerine ağırlık vermek istediği için böyle bir karar aldığını, ancak yönetim kurulunda yer almaya devam edeceğini açıkladı.

Resmi olarak sonbaharda görevini bırakacak Sandberg’in yerine Javier Olivan geçecek. CEO Mark Zuckerberg’den sonra en çok tanınan isim olan Sandberg, 2013’te Lean In isimli bir kitap da çıkarmıştı.