Falcon Heavy, ABD'nin gizli görevi için fırlatıldı

SpaceX, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy’yi 2019’dan bu yana ilk kez fırlatarak, ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait bir mikro uydu ve gizli bir uzay aracını uzaya gönderdi.

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, şu sıralar ABD Uzay Kuvvetleri ile yakın temas halinde.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı ABD Uzay Kuvvetleri, geçtiğimiz haftalarda SpaceX'in Falcon Heavy roketine taşımacılık sertifikası vermişti.

Bu sertifika ile birlikte SpaceX, ABD'nin gizli görevlerde kullanmak için geliştirdiği casus uyduları fırlatabilecek.

ABD, şimdiye kadar casus uyduları fırlatma görevlerini Boeing ve Lockheed şirketlerine veriyordu.

Falcon Heavy, ABD'nin casus uydusunu fırlattı

SpaceX, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy’i 2019’dan bu yana ilk kez fırlatarak, ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait bir mikro uydu ve gizli bir uzay aracını uzaya taşıdı.

Fırlatmanın ardından Falcon Heavy'nin iki yan güçlendiricisi, Dünya’ya geri dönerek Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’ne başarılı şekilde iniş yaptı.

USSF-44 ismi verilen görev hakkında paylaşılan detaylar fazlasıyla sınırlı durumda. ABD tarafından paylaşılan bilgilere göre, uzaya taşınan iki kargo, bir adet ismi paylaşılmayan uyduya ve bir adet TETRA-1 adlı mikro uydudan oluşuyor.

ABD ordusu tarafından gönderilen bu uydular, gelecekte fırlatılacak uydular için sistem testlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılacak.