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- Far Cry 6 tüm platformlarda ücretsiz oldu
Far Cry 6 tüm platformlarda ücretsiz oldu
- Haber Merkezi
- 25.03.2022 - 17:43
- Güncelleme : 25.03.2022 - 17:54
Ubisoft tarafından yayınlanan ünlü oyun serisi Far Cry, serinin altıncı oyunuyla geçtiğimiz yıl oyunseverlerle buluşmuştu.
Ubisoft, düzenlediği hafta sonu etkinliğiyle birlikte popüler aksiyon oyunu Far Cry 6'yı PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında tamamen ücretsiz yaptı.
Oyun, 24-27 Mart tarihleri arasında Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 ve PC'de Epic Games Store ve Ubisoft Store üzerinden ücretsiz indirilebilecek.
FAR CRY 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Yayıncılığını Ubisoft'un, geliştiricililğini ise Ubisoft Toronto'nun yaptığı popüler oyun serisi Far Cry'ın yeni oyunu Far Cry 6'nın detaylı PC sistem gereksinimleri şu şekilde:
1080p, 30 FPS, DirectX Işın İzleme Kapalı
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 3.1GHz ya da Intel i5-4460 3.2GHz
- Ekran Kartı: AMD RX 460 4GB ya da Nvidia GTX 960 4GB
- RAM: 8GB (Dual-channel mode)
- Depolama: 60GB HDD (SSD Önerilir)
1080p, 60 FPS, DirectX Işın İzleme Kapalı
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz ya da Intel i7-7700 3.6GHz
- Ekran Kartı: AMD RX VEGA64 8GB ya da Nvidia GTX 1080 8GB
- RAM: 16GB (Dual-channel mode)
- Depolama: 60GB HDD (SSD Önerilir)
1440p, 60 FPS, DirectX Işın İzleme Kapalı
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz ya da Intel i7-9700 3.6GHz
- Ekran Kartı: AMD RX 5700XT 8GB ya da Nvidia RTX 2070 Super 8GB
- RAM: 16GB (Dual-channel mode)
- Depolama: 60GB HDD (SSD Önerilir) + 37GB HD grafik (opsiyonel)
1440p, 60 FPS, DirectX Işın İzleme Açık
- Depolama: 60GB HDD (SSD Önerilir) + 37GB for HD textures (opsiyonel)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz ya da Intel i5-10600 4.1GHz
- Ekran Kartı: AMD RX 6900XT 16GB ya da Nvidia RTX 3070 8GB
- RAM: 16GB (Dual-channel)
4K, 30 FPS, DirectX Işın İzleme Açık
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X 3.7GHz ya da Intel i7-10700k 3.8GHz
- Ekran Kartı: AMD RX 6800 16GB ya da Nvidia RTX 3080 10GB
- RAM: 16GB (Dual-channel mode)
- Depolama: 60GB HDD (SSD Önerilir) + 37GB HD grafik (opsiyonel)
Far Cry 6'dan Türkçe alt yazılı fragman