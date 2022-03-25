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Far Cry 6 tüm platformlarda ücretsiz oldu

Far Cry 6 tüm platformlarda ücretsiz oldu

Ubisoft, düzenlediği hafta sonu etkinliğiyle birlikte popüler aksiyon oyunu Far Cry 6'yı tüm platformlar için ücretsiz yaptı.