Far Cry 6'nın yeni çıkış tarihi belli oldu

Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 6'nın yeni çıkış tarihi, Microsoft mağazasında ortaya çıktı.

Ubisoft tarafından yayınlanan ünlü oyun serisi Far Cry, serinin altıncı oyunuyla gelecek yıl oyunseverlerle buluşacak.

2021 yılının en çok merak edilen oyunlarından biri olan Far Cry 6, Küba’dan esinlenilen bir adada geçecek ve etkileyici grafik kalitesiyle göz dolduracak.

PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X ve PC için yayınlanacak Far Cry 6, özellikle PS5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil güçlü oyun konsollarında harika bir grafik kalitesine sahip olacak.

FAR CRY 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Far Cry 6'nın çıkış tarihi ilk olarak 18 Şubat 2021 olarak açıklanmıştı. Ancak Ubisoft, daha sonra bu tarihin ertelendiğini söylese de net bir tarih vermemişti.

Microsoft mağazasında yapılan yeni listeme, Far Cry 6'nın 25 Mayıs 2021 tarihinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bu nedenle oyunseverler biraz daha beklemek zorunda kalacak.

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