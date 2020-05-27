Fare beyninde ağrıyı durduran bir bölge tespit edildi

Araştırmacılar, fare beyninde ağrıyı artırmak yerine durduran yeni bir bölge keşfetti. Yeni keşif, gelecekte ağrı kesici ilaçların geliştirilmesinde kullanılabilir.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan Duke Üniversitesi araştırmacıları, fare beyninde ağrıyı durdurabilen yeni bir bölge tespit etti.

Bilim insanları, bölgenin çok az kişinin ağrı kesici bir bölge aramayı düşündüğü amigdalada bulunduğunu belirtti.

Beynin bu bölümünün sıklıkla, kavgaya veya uçuşa verilen tepki ve genel endişe gibi olumsuz duygu ve tepkileri barındırdığı düşünülüyor.

FARE BEYNİ HARİTALANDIRILDI

Deneyler sırasında araştırmacılar farelere hafif bir ağrı uyaranı verdi ve ağrıyla etkinleşen tüm beyin bölgelerini haritalandırarak verileri kaydetti.

Araştırma ekibi, ağrının duyusal veya duygusal özelliklerinin işlendiği bilinen en az 16 beyin bölgesinin amigdala'dan (CeAga) önleyici sinyaller aldığını keşfetti.

Araştırmacılar daha sonra beyindeki küçük hücre grubunu harekete geçirmek için ışıktan faydalanan teknolojiyi, CeAga nöronlarını etkinleştirmek için kullandı ve bunların farenin rahat hissetmediği zaman gösterdiği davranışları durdurabildiğini tespit etti.

Bilim insanları, bu deneyin "hayvanların ağrı hissinin büyük ölçüde kontrol edilmesine" imkan tanıdığını belirtti.

YENİ AĞRI KESİCİ İLAÇLARI ARAŞTIRILACAK

Bilim insanları, ileride ağrının bastırılması için sadece bu hücreleri etkinleştirebilecek ve gelecekte muhtemel ağrı kesiciler olarak kullanılabilecek ilaçları araştıracak.