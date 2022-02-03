FBI, İsrail casus yazılımını kullandığını kabul etti

FBI, İsrailli şirket NSO Group'un casus yazılımını test amaçlı kullandığını doğruladı.

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın, dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı.

Bu ülkelerin; muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine, skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmış ve ABD bu şirketi kara listeye almıştı.

FBI: BİZ DE KULLANDIK

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İsrail gözetim şirketi NSO Group tarafından yapılan bir bilgisayar korsanlığı aracını satın aldığını ve test ettiğini kabul etti. Ancak FBI, bu yazılımın herhangi bir soruşturma için kullanmadığını söyledi.

Bir FBI sözcüsü yaptığı açıklamada, The New York Times ve İngiltere'nin Guardian gazetesinde daha önce yer alan raporları doğrulayarak, "FBI, yalnızca ürün testi ve değerlendirmesi için sınırlı bir lisans aldı, herhangi bir soruşturmayı desteklemek için operasyonel bir kullanım yoktu. Ayrıca şu anda alınan lisansın süresi doldu." dedi .

Müşteri listesini uzun süredir gizli tutan İsrailli NSO, ürünlerini yalnızca "incelenmiş ve meşru" devlet müşterilerine sattığını söyledi.

Güvenlik araştırmacıları ve akademisyenler, NSO'nun aracının siyasi muhaliflere, gazetecilere ve aktivistlere karşı kullanıldığını daha önce tespit etmişti.

FBI'ın casus yazılımı kullandığını kabul etmesi oldukça eleştirildi. Daha geçen ay ABD Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi, Twitter'da yayınlanan bir açıklamada, gözetim firmaları tarafından satılan yazılımların "ABD personeli ve sistemleri için ciddi bir karşı istihbarat ve güvenlik riski oluşturacak şekilde kullanıldığını" açıklamıştı