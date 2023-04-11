FBI, telefon kullanıcılarını uyardı! Her yerde şarj etmeyin FBI, akıllı telefon kullanıcılarını herkesin kullanımına açık USB portlarına karşı uyardı.

ensonhaber.com

FBI, kısa süre önce tüketicilerin halka açık ücretsiz şarj istasyonlarını kullanmamaları konusunda uyarı yayınladı.

FBI’a göre halka açık USB portları, cihazlara kötü amaçlı yazılım ve takip yazılımı yerleştirmek için kullanılıyor.

Dolandırıcıların cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaştırabilen halka açık şarj cihazlarını kullandığını belirten FBI, aynı zamanda bilgisayar korsanlarının telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza erişmesine izin verebilecek yazılımlardan faydalandığını söyledi.

Halka açık Wi-Fi noktalarına da dikkat

FBI, ayrıca halka açık Wi-Fi noktalarında hassas işlemlerin gerçekleştirilmemesi, şüpheli belgelerin açılmaması, tüm hesaplar için aynı parolanın kullanılmaması, sms ve e-postalarda istenmeyen linklere tıklanılmaması yönünde de uyarılarda bulundu.