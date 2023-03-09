FBI: TikTok kullanıcıların cihazlarından veri toplayabilir ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Çin’in TikTok üzerinden veri toplayabileceğini söyledi.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, artık daha fazla inceleme altında.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için ABD yeniden harekete geçti.

Birkaç ay önce ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu.

FBI'dan TikTok açıklaması

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Çin’in TikTok paylaşım sitesi üzerinden kullanıcıların verilerine ve cihazlarına erişebileceğini ve bunlar üzerinden büyük veri (big data) operasyonları yapabileceğini söyledi.

Wray, henüz TikTok’un bu amaçla kullanılıp kullanılmadığından emin olmadığını belirtti.

Çin’in süper bilgisayarlar ve yapay zeka araçlarını kullanarak casusluk, IP hırsızlığı dahil birçok yasadışı birçok faaliyette bulunabileceğini belirten Wray, şu ifadeleri kullandı:

Bu büyük veri (big data) operasyonlarının her türlüsünü yapmak için veri kontrolüdür. Bu milyonlarca cihaza ulaşmak için yazılımların kontrol edilmesidir.

FBI, daha önce birçok kez TikTok üzerinden toplanan verilerin Çin hükümeti tarafından "kötü niyetli" kullanılabileceğini söylemişti.