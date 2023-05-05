FBI uyardı! QR kodlu menülere dikkat edin ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), son dönemde yaygınlaşan QR kodlu menü uygulamasının riskler taşıdığını duyurdu.

Son zamanlarda birçok restoranda veya kafede karşımıza çıkan QR kodlu menüler, oldukça pratik olsa da bazı riskler barındırıyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), son dönemde yaygınlaşan QR kodlu menü uygulamasının riskler taşıdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada işletmelere gidilince fiziksel menü istenmesinin daha güvenli olduğu belirtildi.

QR kodlu menüler neden güvenli değil

FBI yetkilileri, son dönemde dolandırıcıların mekanlarda kullanılan QR kodlara saldırdığını ve işletmelerin farklı yerlerine yeni ve saldırıya açık QR kodlar yerleştirerek müşterileri kandırdığını söylüyor.

Örneğin bazı dolandırıcılar, gerçek QR kodların üzerine kendi hazırladıkları QR kodları yapıştırıyor ve bu sayede kişilerin akıllı telefonlarına erişerek kişisel verilerini çalabiliyor.

FBI, gidilen yerlerde fiziksel menü istenmesini veya QR kod kullanılacaksa, açılan linki kontrol ederek sahte site yönlendirilmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.