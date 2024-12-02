FBI uyarıyor: Alışveriş yaparken dolandırılmayın

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Tatil sezonu yaklaşırken online alışveriş sitelerindeki hareketlilik de artıyor. Ancak bu yoğunluk, dolandırıcılar için de fırsat anlamına geliyor.

FBI, online alışveriş yapanları olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte FBI'ın güvenli online alışveriş için önerileri:

Online alışveriş yaparken güvenilir ve bilinen web sitelerini tercih edin. Adres çubuğunda güvenli bağlantı asma kilidi ve "https" ibaresinin olduğundan emin olun.

Güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapmaktan kaçının. Daha önce alışveriş yapmadığınız bir siteyse, öncelikle biraz araştırma yapın ve kullanıcı yorumlarını inceleyin. Ancak FBI, bu tür yorumların sahte olabileceği konusunda da uyarıyor.

EBAY VE DİĞER AÇIK ARTIRMA SİTELERİNDE DİKKATLİ OLUN

eBay gibi açık artırma sitelerinde alışveriş yaparken satıcıların geri bildirim puanlarına dikkat edin.

Olumsuz veya hiç geri bildirim puanı olmayan satıcılardan uzak durun. Yüksek geri bildirim puanına sahip ve çok sayıda işlem tamamlamış güvenilir satıcıları tercih edin.

YETKİLİ SATICI DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT!

FBI, yetkili satıcı veya fabrika temsilcisi gibi davranan dolandırıcılara karşı da uyarıyor. Bu tür dolandırıcılar, genellikle popüler ürünleri çok düşük fiyatlarla satıyormuş gibi göstererek müşterileri kandırmaya çalışırlar.

FBI, bu tür satıcılardan alışveriş yapılmaması gerektiğini vurguluyor. Çünkü çoğu zaman ürünler hiç gönderilmiyor veya sahte çıkıyor.

GÜVENİLİR KARGO SEÇENEKLERİNİ TERCİH EDİN

Garip kargo seçenekleri sunan web sitelerinden alışveriş yapmayın. Örneğin, şüpheli bir satıcı gümrükten kaçınmanın bir yolunu olduğunu söyleyebilir.

Ayrıca, doğrudan para transferi yoluyla ödeme yapmanızı isteyen satıcılardan kaçının. Kredi kartı kullanmak size daha fazla güvenlik sağlar.

ÖN ÖDEMELİ HEDİYE KARTLARIYLA ALIŞVERİŞ YAPMAYIN

Ön ödemeli hediye kartlarıyla online alışveriş yapmayın. Dolandırıcılar, sizden hediye kartı numarası ve PIN'ini isteyerek parayı çalıp ürünü göndermeyebilir.