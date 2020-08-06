FBI'dan Windows 7 kullanıcılarına güvenlik uyarısı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Windows 7’yi kullananları olası güvenlik risklerine karşı uyardı.

2009 yılında Microsoft tarafından çeşitli bilgisayarlarda kullanılmak üzere piyasaya sürülen Windows 7 işletim sistemi, geçtiğimiz aylarda yolun sonuna gelmişti.

Microsoft, 14 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı son güncelleme ile artık Windows 7 işletim sistemi kullanan bilgisayarlara destek vermeyi kesmişti.

Windows 7'nin yayınlanmasının üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçse de hala dünya genelinde milyonlarca bilgisayar bu işletim sistemini tercih ediyor. Bu da güvenlik güncellemesi alamayan milyonlarca kullanıcının risk altında olduğunu gösteriyor.

FBI UYARDI: GÜVENLİK TEHLİKESİ VAR

FBI’dan, Windows 7 kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. ABD Federal Soruşturma Bürosu, Windows 7’yi kullananları olası güvenlik risklerine karşı uyardı.





KURUMLARA GÜNCELLEME ÜCRETLİ

Microsoft, Windows 7 desteğini sonladırsa da bazı kurum ve kuruluşlara ücret karşılığında Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) adıyla en fazla 3 yıl boyunca yeni güncellemeler sunuyor.

Ancak kurumlar, güncelleme istedikleri her bilgisayar için Microsoft'a ilk yıl 25 dolar ödemek zorunda. Daha sonraki 2 yılda ise bu ücret katlanarak artıyor.

FBI'ın açıklamasına göre, Windows XP’nin Ağustos 2014’te emekli olmasının ardından bu sisteme yönelik saldırılar da çok büyük oranda artış gösterdi.

Microsoft, artık eski işletim sistemlerini kullanan kullanıcıların Wİndows 10'a geçmesi gerektiğini söylüyor.