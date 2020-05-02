Fiat, İtalya'daki servis ve bayilerini açmaya başlıyor

Fiat, İtalya'daki servis ve bayilerinin 4 Mayıs Pazartesi tarihinde tekrar faaliyete geçeceğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, üretime ara verdikten sonra satış bayilerini de kapatmak zorunda kalmıştı.

Bu üreticilerden biri olan Fiat, salgının en çok vurduğu ülkelerden biri olan İtalya'da yavaş yavaş faaliyete geçiyor.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ülkedeki servis ve bayilerinin 4 Mayıs Pazartesi tarihinde tekrar faaliyete geçeceğini açıkladı.

FABRİKALARDA ÜRETİM BAŞLAMIŞTI

Dev grup, bu hafta ticari araç üretimi yapılan Atessa’da faaliyete başlamıştı. Ayrıca Melfi ve Torino’da yer alan Mirafiori fabrikalarında da üretimler yavaşta olsa belirli önlemler alınarak başladı.

Marka, Melfi’de Jeep’in hibrit otomobillerini üretirken Torino’daki Mirafiori fabrikasında 500 modelinin elektrikli versiyonunu üretiyor.