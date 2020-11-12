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- FIFA 21'in PS5 ve Xbox sürümlerinden ilk görüntüler geldi
FIFA 21'in PS5 ve Xbox sürümlerinden ilk görüntüler geldi
- Haber Merkezi
- 12.11.2020 - 12:18
- Güncelleme : 12.11.2020 - 12:25
Merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21, Electronic Arts tarafından 9 Ekim'de yayınlanmıştı.
PS4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanan oyun; Standard Edition, Champions Edition ve Ultimate Edition olmak üzere üç farklı sürüm olarak oyunseverlerle buluştu.
FIFA 21, yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X için özel olarak geliştiriliyor. EA Sports FIFA Twitter hesabı, FIFA 21'in yeni nesil oyun konsollarında nasıl görüneceğini gösteren bazı görseller paylaştı.
(Atletico Madrid - João Félix)
(Liverpool - Trent Alexander-Arnold)
FIFA 21 PS5 VE XBOX SERIES X VE S ÇIKIŞ TARİHLERİ
Electronic Arts, yaptığı duyuru ile FIFA 21 oyununun PS5 çıkış tarihini 4 Aralık 2020 olarak açıkladı. Oyun, Xbox Series X ve S konsolları için yine aynı tarihte çıkış yapacak.
FIFA 21'in resmi oynanış videosu - İZLE
FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşlemci: Intel Core i3-6100 3.7 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz
- İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşlemci: Intel i5-3550 3.4 GHz ya da AMD FX 8150 3.6 GHz
- İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
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