FIFA 21'in PS5 ve Xbox sürümlerinden ilk görüntüler geldi

EA Sports FIFA Twitter hesabı, FIFA 21'in yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Serie X'te nasıl görüneceğini paylaştı.

Merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21, Electronic Arts tarafından 9 Ekim'de yayınlanmıştı.

PS4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanan oyun; Standard Edition, Champions Edition ve Ultimate Edition olmak üzere üç farklı sürüm olarak oyunseverlerle buluştu.

FIFA 21, yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X için özel olarak geliştiriliyor. EA Sports FIFA Twitter hesabı, FIFA 21'in yeni nesil oyun konsollarında nasıl görüneceğini gösteren bazı görseller paylaştı.

(Atletico Madrid - João Félix)

(Liverpool - Trent Alexander-Arnold)

FIFA 21 PS5 VE XBOX SERIES X VE S ÇIKIŞ TARİHLERİ

Electronic Arts, yaptığı duyuru ile FIFA 21 oyununun PS5 çıkış tarihini 4 Aralık 2020 olarak açıkladı. Oyun, Xbox Series X ve S konsolları için yine aynı tarihte çıkış yapacak.

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşlemci: Intel Core i3-6100 3.7 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz

İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci: Intel i5-3550 3.4 GHz ya da AMD FX 8150 3.6 GHz

İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

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