Petrol
92.8
1.28%
Euro
18.1308
0.37%
Dolar
18.5883
0.11%
Altın
990.38
0.86%
Borsa
3700
2.01%
Bitcoin
362.720
0.37%
BTXN Coin
9.11
-5.00%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    FIFA 23, ilk on günde 10 milyon satarak rekor kırdı

    Oyun yapımcısı Electronic Arts, geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen FIFA 23'ün satış rekoru kırdığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FIFA 23, ilk on günde 10 milyon satarak rekor kırdı

    Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan FIFA'nın yeni oyunu FIFA 23, 30 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games, Steam, Xbox One, Xbox Series ve Stadia için çıkışını yapmıştı.

    Daha önce FIFA 22'nin ilk 10 günde 9,1milyon satım alıma ulaşıldığı duyurulurken, FIFA 23'ün ise daha fazla kullanıcı tarafından satın alındığı açıklandı.

    FIFA 23, 10 milyondan fazla sattı

    EA tarafından yapılan açıklamaya göre FIFA 23, satışa çıktığı ilk 10 gün itibarıyla 10 milyondan fazla satarak yeni bir rekor kırdı.

    Açıklama yapan bir EA yetkilisi, satışa çıkan FIFA 23'ün ilerde yayınlanacak güncellemeler ile daha iyi bir hal alacağını söyledi.

    Ayrıca kasım ayında çıkacak güncelleme, erkek ve kadınlar için dünya kupasını da oyuna ekleyecek.

    FIFA 23


    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Bekir Bozdağ'dan yaralı madencilere ziyaret
    Gündem

    Bekir Bozdağ'dan yaralı madencilere ziyaret

    Ordu'da stajyer kızı çiçekçi taciz etti, olayı rehber öğretmen çözdü
    3. Sayfa

    Ordu'da stajyer kızı çiçekçi taciz etti, olayı rehber öğretmen çözdü

    Görüş Bildir