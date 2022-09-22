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    FIFA 23'te yer alan en iyi 10 Türk futbolcu

    Yakında piyasaya çıkacak FIFA 23'teki en yüksek reytinge sahip 10 Türk oyuncuyu listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:31
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    FIFA 23'te yer alan en iyi 10 Türk futbolcu

    Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan FIFA'nın yeni oyunu FIFA 23 hakkında en çok merak edilen bilgiler resmiyet kazandı.

    FIFA 23, 30 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games, Steam, Xbox One, Xbox Series ve Stadia için çıkışını yapacak.

    Oyunun PlayStation 5 versiyonu 800 TL'ye satılacak. Öte yandan, oyuna sahip olmak isteyen PC kullanıcılarının 700 TL'yi gözden çıkarması gerekecek.

    FIFA 23'teki en iyi Türk futbolcular

    Yaklaşan lansman öncesinde EA Sports, FIFA 23'te yer alan oyuncuların reytinglerini payşlaştı.

    Oyundaki en iyi Türk futbolculara baktığımızda, ilk sırada 84 reyting ile Hakan Çalhanoğlu'nun olduğunu görüyoruz.

    fifa 23 hakan

    FIFA 23'teki en iyi Türk futbolcular listesinin ikinci sırasında ise 80 reytingle Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır yer alıyor.

    FIFA 23 te yer alan en iyi 10 Türk futbolcu #2

    FIFA 23'teki en iyi 10 Türk futbolcu

    Yakında piyasaya çıkacak FIFA 23'teki en yüksek reytinge sahip 10 Türk oyuncusu ise şöyle:

    fifa 23


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