Fitbit, yanma tehlikesiyle 1.7 milyon akıllı saati toplatıyor

ABD'li teknoloji devi Google'ın bünyesinde yer alan Fitbit, artan yanma tehlikeleri nedeniyle 1.7 milyon adet Ionic akıllı saat modelini piyasadan çekiyor.

2007 yılında kurulan ve egzersiz ekipmanı, etkinlik izleyicisi, pedometre, kalp atış hızı, uyku kalitesi ve zindelikle ilgili verileri ölçen giyilebilir ekipman üreticisi Fitbit, geçtiğimiz yıl 2.1 milyar dolara Google tarafından satıl alınmıştı.

Şirket, şimdilerde Apple Watch modellerine rakip olan gösterilen Ionic model akıllı saatlerdeki sorunlarla boğuşuyor.

YANMA SORUNLARI VAR

Şirket, saatin içindeki lityum iyon pillerin aşırı ısındığı ve bazı kullanıcıların derilerine zarar verdiği raporlarının ardından, 1.7 milyon adet "Fitbit Ionic" saati toplatma kararı aldı.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, şimdiye kadar 118 kişinin yandığı toplam 174 adet rapor olduğunu açıkladı.

PARA İADESİ YAPILACAK

Ülkemizde de 6 bin TL bandında satılan Fitbit Ionic akıllı saatini geri iade edenlere, 299 dolar ödeme yapılacak. Ayrıca yeni bir Fitbit akıllı saati almak isteyenler için de yüzde 40 indirim sağlanacak.

Geri çağırma programı FB503CPBU, FB503GYBK, FB503WTGY ve FB503WTNV seri numaralı saat modelleri için geçerli olacak. Diğer modellerde herhangi bir sıkıntı oluşmadığı belirtiliyor.

Türkiye'de satılan modelleri de kapsayan sorun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıdan Fitbit'in ilgili sayfasına göz atabilirsiniz.