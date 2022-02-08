Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'de hafifleyecek

Fitch Ratings, artan kapasite ve talebin ılımlı hale gelme potansiyeli nedeniyle, çip sıkıntısının 2022'nin ikinci yarısında hafifleyebileceğini söyledi.

Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcilerinden endişe verici açıklamalar gelmeye devam ediyordu.

FITCH OLUMLU KONUŞTU

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, rekor düzeyde düşük stoklara rağmen artan kapasite ve talebin ılımlı hale gelme potansiyeli nedeniyle çip sıkıntısının 2022'nin ikinci yarısında hafifleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüs salgını kaynaklı hükümet müdahalesinin arz oynaklığını şiddetlendirebileceği ve tedarik zincirinin normalleşmesini zorlayabileceği aktarıldı.

Öte yandan, Intel gibi çip üreticileri söz konusu krizin gelecek yıla kadar süreceği uyarısında bulunmuştu.