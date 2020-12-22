Fiyatı 104 TL olan Alien: Isolation, Epic Games Store'da ücretsiz oldu

Fiyatı 104 TL olan Alien: Isolation, Epic Games Store'da ücretsiz oldu

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games, Steam fiyatı 104 TL olan Alien: Isolation oyununu ücretsiz hale getirdi.

Oyun mağazası için birçok kampanya düzenleyen Epic Games, bildiğiniz gibi her hafta 2 oyunu ücretsiz bir şekilde oyunseverlerle buluşturuyor.

Epic Games Store, bu yılbaşı tatili nedeniyle 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren 15 gün boyunca her gün bir oyunu ücretsiz yapacağını duyurmuştu.

Ayrıca mağaza, herhangi bir şart olmadan herkese 60 TL değerinde indirim kuponu veriyor.

ALIEN: ISOLATION ÜCRETSİZ OLDU

Fiyatı 104 TL olan Alien: Isolation, Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Geliştiriciliğini The Creative Assembly'nin üstlendiği korku türündeki hayatta kalma oyunu, 2014 yılında yılın oyunu ödülüne layık görülmüştü.

ALIEN: ISOLATION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 (32 bit)

İşlemci: 3,16 Ghz Intel Core 2 Duo E8500

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Ekran Kartı: 1 GB (AMD Radeon HD 5550 veya NVIDIA GeForce GT 430)

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: AMD: Phenom II X4 955 - 4 Çekirdekli, 3.2 GHz veya Intel: Core 2 Quad Q9650 - 4 Çekirdekli, 3.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Ekran Kartı: 2 GB (AMD Radeon R9 200 Serisi veya NVIDIA GeForce GTX 660)

ALIEN: ISOLATION NASIL İNDİRİLİR

Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.

Ardından mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın. Ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandı karşınıza çıkacak.

Daha sonra indirmek istediğiniz oyunun altındaki 'ŞİMDİ ÜCRETSİZ' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor). Oyunu indirmek için ise 'Yükle' butonuna basın ve indirilmesini bekleyin.

Alien: Isolation, bu akşam 19.00'a kadar ücretsiz olarak indirilebilir durumda olacak. Ardından farklı bir oyun ücretsiz hale gelecek. Bir sonraki ücretsiz oyunun Metro 2033 olması bekleniyor.