Flört uygulamalarındaki dolandırıcılık vakaları artıyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre ABD vatandaşları, geçtiğimiz yıl flört uygulaması Tinder'daki avcılar tarafından 1 milyar dolar dolandırıldı.

Son yıllarda kullanımı bir hayli artan popüler arkadaşlık uygulamalarının, yeteri kadar güvenli olmadığı zaten biliniyor.

Saldırganlara göre ise arkadaşlık uygulamaları veri bakımından adeta bir altın madeni gibi, çünkü birçok kullanıcı yeni arkadaşlar edinmek için birçok gizli bilgisini uygulamalar ile paylaşmaktan çekinmiyor.

Android ve iOS işletim sistemlerinde en çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, aynı zamanda dolandırıcıların bir numaralı tercihi.

FBI, geçen yıl boyunca Amerikalıların Tinder'daki avcılara 1 milyar dolardan fazla para kaptırdığını açıkladı.

FBI'a bağlı Siber Suçlar Şikayet Merkezi'nden (IC3) yapılan açıklamaya göre, dolandırılanların büyük kısmı 40 yaşının üzerinde ve evli değil.

HEDİYELERLE TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Dolandırıcıların çeşitli hediyelerle ve ölüm gibi hikayelerle kurbanlarını cezbetmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Suçlular, tekrar tekrar ve başarılı bir şekilde kullanılan iyi prova edilmiş senaryolara güvenerek becerilerini geliştirmek için saatlerini harcıyor ve bazen onları nasıl manipüle edip sömüreceklerini daha iyi anlamak için kurbanları hakkında günlükler tutuyor." uyarısı yapıldı.

Şikayet merkezine 2020 yılında konuyla ilgili 24 bin kadar şikayet gittiği ve kurbanların toplamda 605 bin dolar para kaptırdığı kaydedildi.

Gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Dolandırıcıların kurbanlarının büyük kısmını ise internet okur yazarlığı az olan kesim oluşturuyor.

HER 5 KİŞİDEN 2'Sİ DOLANDIRILIYOR

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, arkadaşlık sitelerine giren her beş kişiden ikisinin dolandırıcılık ile karşılaştığını ortaya koydu.

Yapılan ankete göre, geçtiğimiz yıl arkadaşlık siteleri veya uygulamaları kullananların yüzde 38’i, karşısındaki kişiye güvenerek onlara para gönderdi.

Yapılan araştırmalarda, taleplerin en yaygın nedeni olarak acil durum ödemeleri ve seyahat masrafları gösteriliyor.

Yatırım yapmak için para isteyenlerin de oldukça yüksek bir oranda olduğu ortaya çıktı.

Online Dating Association ve bankacılık sektörü kuruluşu UK Finance, suçluların giderek daha fazla çevrimiçi flört rolü yaptığını ve para talep ettiğini açıkladı.