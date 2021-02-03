Ford ve Google'dan elektrikli araçlar için iş birliği

Ford ve Google'dan elektrikli araçlar için iş birliği

Ford ve Google, Ford müşterilerine benzersiz mobilite hizmetleri sunmak ve Ford’un dönüşüm planını hızlandırmak için iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Son yıllarda oldukça büyüyen elektrikli araç pazarında ipi göğüslemek isteyen üreticiler, bu pazara dev yatırımlar yapmaya devam ediyor. Ayrıca bazı şirketler, yeni teknolojiler için iş birliği yoluna gidiyor.

Ford ve Google, Ford müşterilerine benzersiz mobilite hizmetleri sunmak ve Ford’un dönüşüm planını hızlandırmak için türünün ilki olan bir iş birliği gerçekleştirdiklerini duyurdu.

FORD, GOOGLE CLOUD KULLANACAK

Ford açıklamasına göre şirket, iş birliği kapsamında Google'ın veri, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) alanlarındaki uzmanlığından yararlanmak üzere Google Cloud'u bulut sağlayıcısı olarak tercih etti.

ANDROID, FORD ARAÇLARINDA OLACAK

Altı yıllık iş birliği kapsamında 2023 yılından itibaren tüm fiyat seviyeleri dahil olmak üzere, gelecekteki milyonlarca Ford ve Lincoln modelinde, entegre Google uygulamaları ve hizmetleri Android tarafından sağlanacak.

Yenilikçi bir yaklaşımla güçlerini birleştiren Ford ve Google, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.

İki şirket, bu doğrultuda tamamen veriye dayalı çözümleri artıracak "Team Upshift" adında yeni bir ortak çalışma grubu da kuruyor.

Ford ve Google, sürücülerin dikkatinin dağılmasını en aza indirmek ve güncellemelerle müşterilerine, keyifli, daha güvenli ve daha verimli bağlantılı araç deneyimleri sunmak için ortak bir vizyon ortaya koyuyor.

Ford ve Lincoln müşterileri 2023 yılından itibaren, Android işletim sistemi üzerine inşa edilen benzersiz dijital deneyimlerden, küresel harita ve ses teknolojisini içeren entegre Google uygulamaları ve hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklar.

İş birliği ile Android, Ford ve üçüncü taraf geliştiricilerin sürekli gelişen ve daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayan uygulamalar geliştirmesine de olanak tanınacak.