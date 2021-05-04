Fortnite, iki yılda 9 milyar dolar gelir elde etti

Fortnite, iki yılda 9 milyar dolar gelir elde etti

Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite, iki yıl içinde 9.1 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

Milyonlarca oyuncusuyla son üç yılın en çok tercih edilen battle royale oyunlarından biri olan Fortnite, son iki yılda adeta para bastı.

Epic Games'in ortaya çıkan belgelerine göre oyun, 2018'te 5.4 milyar dolar ve 2019'da 3.7 milyar dolar gelir elde ederek toplamda 9.1 milyar dolar kazancı aştı.

Fortnite'ın 2020 verilerine dair henüz bir açıklama yok, ancak geçtiğimiz yıl rekabetçi oyunların piyasaya sürülmesi nedeniyle gelirin azaldığı ve 2.8 milyar dolara düştüğü tahmin ediliyor.

FORTNITE VE APPLE DAVALIK OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Epic Games, iOS'taki oyun içi satın alımlarda Apple'a komisyon ödememek için Fortnite'a kendi ödeme sistemini eklemişti.

Ancak Apple, daha sonra oyunu App Store'dan kaldırmış ve iki şirket davalık olmuştu.

Bu dava sebebiyle de son birkaç gündür oyun şirketleri ile ilgili çeşitli belgeler ortaya çıkıyor. Son çıkan belgeler de Epic Games'in Fornite'tan ne kadar kazandığını bizlere göstermiş oldu.