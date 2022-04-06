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    Fortnite oyuncuları, Ukrayna için 144 milyon dolar topladı

    Ukrayna’daki savaş mağdurlarına yardım amacıyla başlatılan kampanyada Fortnite oyuncuları, 144 milyon dolar toplamayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:59
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    Fortnite oyuncuları, Ukrayna için 144 milyon dolar topladı

    Milyonlarca oyuncusuyla son yılların en çok tercih edilen battle royale oyunlarından biri olan Fortnite, Ukrayna'ya yardım eli uzattı.

    Geçtiğimiz ay Epic Games tarafından başlatılan ve Fortnite oyunu içerisinde belirli satın alımların Ukrayna’daki sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacağı yardım kampanyası, oldukça yoğun ilgi gördü.

    20 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen kampanyada, oyunla ilgili satın alımlar bağış olarak kabul edildi.

    fortnite

    144 milyon dolar toplandı

    İlk gün 36 milyon dolar yardım toplanan oyunda, kalan günlerde 108 milyon dolar daha toplandı ve toplam bağış 144 milyon dolara ulaştı.

    Bu rekor bağıştaki en büyük pay ise Microsoft'tan geldi. ABD'li şirket, Microsoft Store üzerinden yapılan tüm Fortnite harcamalarını bağış olarak kabul etti.

    Toplanan yardımlar; Direct Relief, UNICEF ve BM Gıda Programı gibi Ukrayna’ya yönelik çalışan sivil toplum kuruluşlarına gönderildi.


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