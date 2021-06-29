Forza Horizon 4, içerik güncelleme desteğini kaybediyor

Forza Horizon 5'in duyurulmasının ardından, Forza Horizon 4 için yavaş yavaş yolun sonu göründü. Yeni oyun yayınlanana kadar, FH4'e içerik güncellemesi gelmeyecek.

İlk olarak 2018 yılında Xbox One Microsoft Windows platformlarında yayınlanan ve geçtiğimiz mart ayında Steam platformuna eklenen Forza Horizon 4, güncelleme desteğini kaybediyor.

E3 etkinliğinde sahne alan Microsoft, merakla beklenen Forza Horizon 5'in duyurusunu yapmıştı. Serinin yeni oyununun duyurulması ile birlikte, öncelik yeni oyuna verilecek.

FH4 İÇERİK GÜNCELLEMELERİ DURDURULDU

Geliştirici Playground Games, bundan sonraki süreçte Forza Horizon 5'e daha fazla odaklanabilmek ve yoğun çalışabilmek adına, oyun çıkana kadar Forza Horizon 4'e yeni arabalar ve özellikler eklemeyi durduracağını açıkladı.

Forza Horizon 4'ün bugün yayınlanan güncellemesinin ardından oyuncular, yeni oyunun piyasaya çıkış tarihine kadar beklemek zorunda kalacak.

Forza Horizon 5 çıktıktan sonra, FH4'e yeniden güncellemenin gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

İlk günden Xbox Game Pass platformuna da eklenecek Forza Horizon 5, 9 Kasım'da PC, Xbox One ve Xbox Series X|S için yayınlanacak.

Görseller: FH4

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