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    Forza Horizon 5 gibi popüler Xbox oyunları Samsung TV'lere geliyor

    Microsoft, Forza Horizon 5 gibi Xbox oyunlarını Samsung'un 2022 akıllı TV'lerine getirecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 14:17
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    Forza Horizon 5 gibi popüler Xbox oyunları Samsung TV'lere geliyor

    ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un bünyesinde yer alan Xbox, oyunlarını cihazlar arasında taşımak ve Xbox Game Pass adlı abonelik tabanlı hizmetine müşteri çekmek için 2021'de büyük TV üreticileriyle anlaşmıştı.

    Microsoft, 30 Haziran'dan itibaren Samsung'un 2022 akıllı TV'lerine birkaç Xbox oyununu getirecek ve oyun konsolu ihtiyacını ortadan kaldıracak.

    Microsoft, geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, Xbox'ın bulut oyun hizmeti abonelerinin, Samsung TV'lerde 100'den fazla oyunu oynayabileceklerini ve bunun için bluetooth özellikli herhangi bir oyun kolunun yeterli olacağını söyledi.

    Xbox konsolu ihtiyacı yok

    Yapılan anlaşmayla birlikte, "Halo Infinite" ve "Forza Horizon 5" gibi oyunlar yeni TV serisinde mevcut olacak ve oyunları oynamak için Xbox konsoluna gerek kalmayacak.

    Microsoft , 2022 Samsung Smart TV serisi için bir Xbox uygulamasının 30 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu.

    samsung tv


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