Forza Horizon 5, Xbox'ın en iyi çıkış yapan oyunu oldu

Forza Horizon 5, Xbox'ın en iyi çıkış yapan oyunu oldu

Forza Horizon serisinin yeni oyunu Forza Horizon 5, Xbox'ın şu ana kadarki en iyi çıkış yapan oyunu olmayı başardı.

Microsoft'un sevilen oyun serisi Forza Horizon, bu sene beşinci oyunuyla geri döndü. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Forza Horizon 5, Xbox tarafında yeni bir rekor kırdı.

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un, geliştiriciliğini ise Playground Games'in yaptığı yarış oyunu serisi Forza Horizon 5, şimdiden 4,5 milyon oyuncu sayısına ulaştı.

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN XBOX OYUNU

Xbox başkanı Phil Spencer, geçtiğimiz günlerde Forza Horizon 5'in şu ana kadar en iyi çıkış yapan Xbox oyunu olduğunu açıkladı.

Forza Horizon 5 fragmanı - VİDEO

Phil Spencer; eş zamanlı oyuncu sayısında Forza Horizon 5'in, Forza Horizon 4'ü üçe katladığını söyledi.

Tahminlere göre Xbox, daha Forza Horizon 5 çıkmadan 54 milyon dolar ile 118 milyon dolar arasında hasılat elde etti.

FORZA HORIZON 5 NELER SUNUYOR

Meksika'da geçen olan Forza Horizon 5, özellikle görsel kalitesiyle şimdiden oyunseverleri etkilemeyi başardı.

Işın izleme ve yeni teknolojileriyle gelen oyunda, hem araçlar hem de çevre detayları oldukça etkileyici görünüyor.