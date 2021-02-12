Fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliği nedeniyle 2018'de 8,7 milyon insan öldü

Fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliği nedeniyle 2018'de 8,7 milyon insan öldü

2018 yılı verilerini inceleyen yeni bir araştırmaya göre, fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliğinden doğan sağlık sorunları nedeniyle, aynı yıl 8,7 milyon insan yaşamını yitirdi.

Hava kirliliği, dünyanın en büyük çevre sağlığı tehdidi olarak kabul ediliyor ve yeni bir çalışma, fosil yakıt kirliliğiyle ilgili sorunun önceki araştırmalardan çok daha kritik bir düzeyde olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, hava kirliliğinin boyutuna farklı bir ışık tuttu ve 2018'de dünya genelinde 8,7 milyon insanın, fosil yakıtlardan saçılan parçacıkları içeren kirli havayı soluma sonucunda öldüğü bilgisine ulaştı.

BEŞ ÖLÜMDEN BİRİ HAVA KİRLİLİĞİNDEN

Bu durum, aynı yıl küresel olarak neredeyse beş ölümden birine hava kirliliğinin neden olduğunu gösteriyor.





Birmingham Üniversitesi, Leicester Üniversitesi ve Londra Üniversite Koleji'nden araştırmacılar, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar yandığında açığa çıkan PM2.5 olarak bilinen küçük parçacıklara odaklandı.

Orman yangınlarından, arabaların egzoz borularına kadar her şey bu zehirli parçacıkların açığa çıkmasına neden oluyor.

PM2.5, boyut olarak 2,5 mikrondan daha küçük olan küçük toz partiküllerini ifade ediyor ve bu parçacıklar, akciğerlere ve kan akışlarına derinlemesine nüfuz ederek astım gibi solunum rahatsızlıklarını daha da kötüleştiriyor.

Bu parçacıklara uzun süreli maruz kalmak; akciğer kanserine, kalp hastalığına, felçlere ve erken ölüme yol açabiliyor.

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELER

2018 yılını hedef alan çalışmada, hava kirliliğinden en çok etkilenen bölgeler Çin, Hindistan, doğu ABD'nin bazı kısımları, Avrupa ve Güneydoğu Asya olarak tespit edildi.

Veriler, fosil yakıt kirliliğinin Doğu Asya'da yüzde 30,7, Avrupa'da yüzde 16,8 ve ABD'de yüzde 13,1 oranında ölüme neden olduğunu gösteriyor.



Bir yıl içinde hava kirliliği yüzünden 8,7 milyon insanın ölmesi şok edici, çünkü bu sayı önceki araştırmanın gösterdiğinden çok daha yüksek.

Bilim insanları, 2019 gibi yakın bir zamanda, yangınlardan kaynaklanan toz ve duman gibi kaynaklar da dahil olmak üzere havadaki partikül madde kirliliğinden yılda 4,2 milyon kişinin öldüğünü tahmin ediyordu.

Kaynak: Interesting Engineering