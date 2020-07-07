Fransa, 5G ağlarında Huawei'ye izin verecek

Fransız siber güvenlik ajansı ANSSI, Fransız 5G telekomünikasyon ağında Huawei'den ekipman kullanımının tamamen yasaklanmayacağını aktardı.

Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz aylarda Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda birçok ülkede altyapısı kurulan 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan şirket, bazı ülkelerde ise yasaklanmıştı.

FRANSA, HUAWEI'YE KISMEN İZİN VERECEK

Fransız siber güvenlik ajansı ANSSI, Fransız 5G telekomünikasyon ağında Huawei'den ekipman kullanımının tamamen yasaklanmayacağını, ancak Fransız telekomünikasyon şirketlerinin Çinli firma ile çalışmasını istemediklerini açıkladı.

ANSSI'nin başında bulunan Guillaume Poupard, Les Echos gazetesine yaptığı açıklamada, "Tam bir yasak olmayacağını söyleyebilirim... Ancak şu anda Huawei kullanmayan operatörleri, gelecekte de onları kullanmamaya teşvik ediyoruz." dedi.

Fransa'nın Huawei'nin ekipmanı hakkındaki kararı, ülkenin dört telekom operatöründen ikisi olan Bouygues Telecom ve SFR için oldukçe önemli. Bu iki mobil ağın yaklaşık yarısı Huawei tarafından yapılmıştı..

Devlet kontrolündeki telekomünikasyon şirketi Orange ise geçtiğimiz haftalarda Huawei'nin Avrupalı rakipleri Nokia ve Ericsson'u seçmişti.

ABD'DEN TEPKİ GELEBİLİR

ABD'nin sık sık uyarmasına rağmen İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karara başta Donald Trump olmak üzere birçok ABD'li yetkili tepki göstermişti.

ABD tarafından benzer tepkilerin Fransa'ya da gelmesi bekleniyor.