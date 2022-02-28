Fransa, 5G için Nokia'yı seçti

Fransa'nın en büyük telekom şirketi Orange, Fransa'da 'bağımsız' 5G'nin piyasaya sürülmesi için Nokia'yı seçtiğini duyurdu.

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, şimdilerde 5G teknolisine büyük yatırımlar yapıyor. Finlandiya merkezli HMD Global çatısı altında faaliyetlerine devam eden şirket, Fransa'nın da tercihi oldu.

Fransa'nın en büyük telekom operatörü Orange, pazartesi günü yaptığı açıklamada, telekomünikasyon şirketinin 5G çekirdek ağının kullanıma sunulması için Finlandiyalı Nokia'yı tercih ettiğini açıkladı.

Nokia, kendi 5G teknolojisinin 4G'yi baz almak yerine sıfırdan kurulduğunu ve en yüksek performansı sunabildiğini söylüyor.

Orange, yıllık gelirlerinin yüzde 40'ından fazlasını ve temel faaliyet karının yarısından fazlasını Fransa'dan elde ediyor. Ayrıca Fransız hükümeti, şirketin yüzde 23 hissesini kontrol ediyor.

HUAWEI'DEN VAZGEÇMİŞTİ

Amerika Birleşik Devletleri, Batı'nın sırlarını çalma endişesiyle Huawei'yi telekomünikasyon ağlarından yasaklamak için Avrupalı ​​müttefikleriyle lobi faaliyetlerinde bulunmuştu.

Orange, Huawei'nin Avrupa'da yoğun siyasi incelemelerle karşı karşıya kalması nedeniyle 5G ağını Fransa'da dağıtmak için Çinli şirketten vazgeçmişti.

Öte yandan Orange, 5G'nin Belçika, İspanya, Lüksemburg ve Polonya'da konuşlandırılması için Ericsson ile birlikte çalışıyor.