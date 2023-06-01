Fransa, sosyal medya fenomenlerine denetim getirdi Fransız Meclisi, influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını onayladı.

AA

Tüketicilerin alışveriş tercihlerinde sosyal medya içerikleri her geçen gün daha da etkili hale gelirken; her 5 kişiden 1'i, Instagram üzerinden ürün tanıtımı yaparak para kazanan influencerlar veya ünlü kişilerin yönlendirdiği linklerden alışveriş yapıyor.

Fransız Meclisi, influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını onayladı.

Tasarının, parlamentonun diğer kanadını oluşturan senatodaki oylamadan sonra nihai olarak kabul edilmesi bekleniyor.

Alkol ve estetik reklamları yasaklanıyor

Tasarı, influencerlara, alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı ve paylaşımlarında "reklam" veya "ticari işbirliği" yazısını zorunlu hale getiriyor.

Yasa tasarısı kapsamındaki yasakları ve yükümlülükleri ihlal eden influencerlara hapis ve para cezası verilmesi öngörülüyor.