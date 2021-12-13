Fransa, SpaceX ile rekabet için yeni roket geliştirecek

Fransa, SpaceX ile rekabet için yeni roket geliştirecek

Uzay girişimlerine yatırımı arttıran Fransa, SpaceX'e rakip olarak yeni bir kullanılabilir roket geliştirmek istiyor.

SpaceX şirketi tarafından tasarlanıp geliştirilen ve yeniden kullanılabilir bir roket olan Falcon 9, diğer şirketlerin de dikkatini çekiyor.

Fransa Maliye Bakanı Brono Le Maire, tıpkı Falcon 9 gibi yeniden kullanılabilir bir roket geliştirerek, Avrupa’nın SpaceX ile rekabet etmesini sağlayacak yeni planlarını açıkladı.

Açıklanan bilgilere göre merkezli roket firması ArianeGroup, 2026 yılına kadar Maia adında yeni bir roket geliştirecek.

1 metrik ton kaldırma kapasitesine sahip olacak yeni roket, metan ve sıvı oksijen ile beslenen yeniden kullanılabilir Prometheus roket moturundan güç alacak.

FRANSA'DAN UZAY İÇİN 1,5 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Ekim ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon, endüstriyel inovasyonu teşvik etmeyi amaçlayan 'Fransa 2030' planına 30 milyar euro yatırım yapılacağını açıklamıştı. Söz konusu yatırımın 1,5 milyar eurosu ise uzay girişimlerine harcanacak.