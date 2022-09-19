Fransa, uzay çalışmaları için 9 milyar euro yatırım yapacak

Fransa, uzay çalışmaları için 9 milyar euro yatırım yapacak

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, gelecek 3 yılda uzay sektörüne 9 milyar euro yatırım yapmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Fransız basınında yer alan habere göre, başkent Paris'te 73'üncüsü düzenlenen Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC) açılışında konuşan Başbakanı Elisabeth Borne, "Fransa, araştırma ve uzay endüstrimiz için gelecek üç yıl içinde uzay sektörüne 9 milyar eurodan fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor." dedi.

"Uzaya erişimde kendi kendimize yetmek istiyoruz"

AA'nın haberine göre; Borne, bu yatırımların şubatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un belirlediği uzay stratejisi kapsamına girdiğini belirterek Avrupa Birliği ile uzaya erişimde kendi kendine yetebilmenin, ilk stratejileri olduğuna işaret etti.