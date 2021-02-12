Fransa'da, koronavirüsü atlatanlara tek doz aşı yapılsın tavsiyesi

Ülkedeki Bilim Kurulu, hastalığı geçirenlere uygulanan aşıyla ilgili açıklama yaptı.

Koronavirüs aşılamasıyla ilgili yeni bir öneride bulunuldu.

Fransa Bilim Kurulu, koronavirüs geçiren kişilere tek toz aşının yeterli olacağını söyledi.

'TEK DOZ AŞI YETERLİ' AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, Fransa'da koronavirüs geçiren kişilerin hastalık sırasında bağışıklık hafızası geliştirdiği, dolayısıyla tek doz aşının bu kişilerde hatırlatıcı rol oynayacağı kaydedildi.

Hükümete, hastalığı atlatanlara tek doz aşı uygulanması tavsiyesi yapıldı. Fransa, bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke oldu.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2020'den bu yana koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısı 2 milyon 56 bin 572'ye yükseldiğini, bunlardan 443 bin 148'ine ikinci doz aşı vurulduğunu açıklamıştı.

Ülkede 297 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı 80 bin 443'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 387 artışla 3 milyon 385 bin 622'ye yükselirken, 3 bin 319'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 461 kişinin tedavisi sürüyor.