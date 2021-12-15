Fransa'daki ölümcül Tesla kazasına soruşturma

Paris'in en büyük taksi firması G7, Tesla Model 3 araçlarından birinin ölümcül bir kazaya karışmasından sonra, araçları filosundan çıkarma kararı aldı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli kazalarla haberlerimize konu oluyor.

Özellikle son zamanlarda Çin'de yaşanan kazalarla gündemden düşmeyen marka, ABD tarafından yakın takibe alınmış ve soruşturma başlatılmıştı.

Bu seferki kaza haberi Fransa'dan geldi. Paris'in en büyük taksi firması G7, filosundaki Tesla Model 3'lerden birinin geçtiğimiz hafta sonu ölümcül bir kazaya karışmasından sonra, araçları askıya aldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Bir sürücünün, Model 3 Tesla'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

TESLA: SORUN BİZDE DEĞİL

Tesla, verilerini uzaktan kontrol ettikten sonra, araçla ilgili herhangi bir teknik sorun yaşanmadığını iddia etti. Fransız basını, aracın iki yayaya, bir trafik ışığına ve bir minibüse çarptığını söyledi.

Tesla'nın otomatik pilot teknolojisi, araçların otomatik olarak yönlendirilmesine, hızlanmasına ve fren yapmasına olanak tanıyor.

Ancak Tesla, yine de bir sürücünün mutlaka direksiyon başında olması ve aracı sürekli olarak takip etmesi gerektiğini söylüyor. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma sürüyor.