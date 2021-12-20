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    Fransa'dan ABD'li yüz tanıma şirketine uyarı

    Fransa, vatandaşların verilerini yasa dışı bir şekilde topladığı için yüz tanıma şirketi Clearview AI'yi cezalandırabileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 10:34
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    Fransa'dan ABD'li yüz tanıma şirketine uyarı

    Yüz tanıma teknolojisi, şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

    Zaman zaman gizlilik endişelerine neden olan bu teknoloji, ülkelerin de dikkatini çekiyor.

    Yüz tanıma yazılımları yapan Amerikan Clearview AI şirketinin, AB veri gizliliği kurallarını çiğnediği ileri sürüldü.

    FRANSA'DAN CEZA UYARISI

    Fransa, vatandaşların verilerini yasa dışı bir şekilde topladığı için yüz tanıma şirketi Clearview AI'yi cezalandırabileceğini açıkladı.

    Fransız veri koruma gözlemcisi (CNIL), Amerikan şirketinin rızası olmadan binlerce Fransız vatandaşının fotoğrafını topladığını söyledi.

    Fransız yetkililer, Clearview'e iki ay içinde görüntü veritabanını silmesini ve veri toplamayı durdurmasını emretti.

    Fransa dan ABD li yüz tanıma şirketine uyarı #1

    CNIL'den yapılan açıklamada, şirketin Avrupa Birliği'nin katı Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (GDPR) açık şekilde ihlal ettiği belirtildi ve "Biyometrik verilerin toplanması ve kullanılması yasal bir dayanak olmaksızın gerçekleştirilmektedir." denildi.

    Verilerine erişim talepleri de dahil olmak üzere, bireylerin haklarını yeterli ve etkili bir şekilde ele almamakla suçlanan Clearview ile ilgili ilk soruşturma Mayıs 2020'de CNIL'e yapılan ilk şikayetler sonrasında başlatılmıştı. Veriler iki ay içinde silinmezse ABD şirketine para cezası verilecek.

    DEV VERİTABANI VAR

    Fransa'ya göre Clearview, dünya vatandaşlarının 10 milyar görüntüsünden oluşan bir veri tabanına sahip.

    Bu görüntüler, büyük ölçüde, örneğin sosyal medya platformları aracılığıyla internete yüklenen fotoğraf ve videolardan alınıyor.

    Şirket, daha sonra bu verileri yüz tanıma yazılımı aracılığıyla pazarlıyor, suçluların belirlenmesine yardımcı olmak için kolluk kuvvetlerine satıyor.

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