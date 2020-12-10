Fransa'dan Google ve Amazon'a 135 milyon euro ceza

Fransa'dan Google ve Amazon'a 135 milyon euro ceza

Fransa, kullanıcıların bilgisayarlarına izin alınmadan ve yeterli bilgi verilmeden reklam yerleştirdikleri gerekçesiyle, Google ve Amazon’a toplamda 135 milyon euro para cezası kesti.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu, Google’nin iki alt şirketine (Google LLC ve Google İrlanda) 100 milyon euro ve bir Amazon kuruluşuna 35 milyon euro ceza kesildiğini açıkladı.

Kurum, “kullanıcıların bilgisayarlarına önceden izin alınmadan ve yeterli bilgi verilmeden reklam yerleştirdikleri” için böyle bir kararın alındığını duyurdu.

ÇEREZLER OTOMATİK OLARAK YERLEŞTİRİLİYOR

Açıklamaya göre, herhangi bir kullanıcının Google ve Amazon’un Fransa internet sitesine erişmesi halinde şirketler, reklam amacıyla kullanılan çerezleri otomatik olarak bilgisayara yerleştiriyor.

Komisyon açıklamasında, reklam çerezlerinin "yalnızca kullanıcı onayını alındıktan sonra yerleştirilebileceğini ve bu nedenle Google ve Amazon’un, kullanıcılardan önceden izin alınmasıyla ilgili düzenlemeleri ihlal ettiğini" söylüyor.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Google ve Amazon, Eylül 2020’de kullanıcılara bilgisayarlarına izinsiz reklam yerleştirmeye son verdiğini açıklamıştı. Kullanıcılar, internet sitesini hangi yolla ziyaret ederse etsin, bilgisayarlara çerezlerin yerleştirildiği konusunda yeterince bilgilendirilmedi." ifadeleri kullanıldı.