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    Fransa'dan Google'a 220 milyon euro ceza

    Fransa Rekabet Kurumu, Google’a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon euro para cezası verdi.
    • AA
    • 07.06.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 12:59
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    Fransa'dan Google'a 220 milyon euro ceza

    Son yıllarda Google, gerek arama sonuçlarında gerekse reklam hizmetlerinde rekabete aykırı davrandığı için birçok ülkede dava edildi.

    Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google, 2021’in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar euro gelir elde etmişti.

    FRANSA 220 MİLYON CEZA KESTİ

    Fransa Rekabet Kurumu, Google’a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon euro para cezası verdi.

    ABD merkezli News Corp. ile Fransız Le Figaro ve Belçikalı Rossel medya şirketlerinin şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Google’ın kendi reklam ağında kendi teknoloji platformlarına ayrıcalık tanıdığı belirlendi.

    GOOGLE İTİRAZ ETMEDİ

    Açıklamada, Google’ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon euro olarak kalacağı bilgisine yer verildi.

    google

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