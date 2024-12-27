Fransız basını, Türkiye'nin İHA başarısını gündemine taşıdı

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Son yıllarda Türkiye'nin askeri havacılık alanındaki başarıları, dünya çapında büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Ülkeler arası rekabetin giderek arttığı bu dönemde, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli havacılık teknolojileri ve stratejik adımlar, global arenada önemli bir yer tutuyor.

"İHA ÜRETİM ŞAMPİYONU OLAN TÜRKİYE"

Fransız haber sitesi "Secret Defence" bu başarıya dikkat çeken bir makale yayınladı.

"Zaten askeri İHA üretim şampiyonu olan Türkiye, jeopolitik nüfuzunu daha da güçlendirecek bir yenilik hazırlığında" başlığıyla "Gözde ve Gökçe" savunma kitlerini anlattı.

GÖKÇE VE GÖZDE YENİ NESİL GÜDÜM KİTLERİNE ÖVGÜ

Türk Hava Kuvvetleri’nin ve silahlı insansız hava araçlarının "gelecekteki ihtiyaçlarına uygun" olarak tasarlanan Tübitak Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün geliştirdiği "Gökçe ve Gözde" yeni nesil güdüm kitlerinden övgüyle bahsedildi.

Site, "Gökçe’nin operasyonel ihtiyaçlara bağlı yöntemleri entegre etme ve hareketli hedeflere angajman konusunda benzeri görülmemiş" bir esnekliği olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde ilerlemesi, bu kitlerle daha da gözle görünür hale geliyor.

Gözde, yerli Aksungur ve Akıncı SİHA'larına entegre edilebilecek böylece araçların verimliliği artacak.

Türkiye, Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya birçok ülkeye dron ihracatı yapıyor, bu da sıklıkla dünya basınında yer alıyor.