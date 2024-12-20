Galaxy S25 fotoğraflarını sızdıran Samsung çalışanları kovuldu

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Samsung, Galaxy S25+ modelinin fotoğraflarını sızdıran çalışanları işten çıkarma kararı aldı.

Sızdırılan fotoğraflarda, cihazın kimlik numaralarının görünmesi, Samsung'un çalışanları tespit etmesini sağladı.

GALAXY S25+ FOTOĞRAFLARI SIZDIRILDI

Galaxy S25+ modelinin fotoğrafları, @Jukanlosreve adlı kullanıcı tarafından Twitter'da paylaşıldı. Fotoğraflarda, cihazın tasarım detayları ve bazı özellikleri görülebiliyordu.

Sızdırılan fotoğraflarda, Galaxy S25+'ın kimlik numaralarının görünmesi, Samsung'un sızıntının kaynağını tespit etmesini sağladı. Samsung, bu numaraları kullanarak fotoğrafları sızdıran çalışanları belirledi ve işten çıkardı.

Samsung, sızıntılara karşı sıkı bir politika izliyor. Şirket, yeni ürünlerinin tanıtımını kontrol altında tutmak ve sürprizleri korumak istiyor.

Sızıntı yapan çalışanların işten çıkarılması, Samsung'un bu konudaki hassasiyetini gösteriyor.

GALAXY S25 SERİSİ

Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak'ta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 modellerinin tanıtılması bekleniyor.